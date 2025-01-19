انطلاق حملة "رجعنا يا شام" لإعادة الحياة إلى شوارع دمشق

انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، أمس السبت، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

وبث ناشطون وصفحات محلية مقاطع فيديو تظهر مشاركة شبان وفرق الدفاع المدني السوري في إعادة تأهيل وتجميل شوارع العاصمة، وذلك بمشاركة نحو 37 مؤسسة وفريقا تطوعيا من العاملين في المجال الإنساني.

كما شارك الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" بلقطات جوية من فعاليات الحملة الخدمية، التي تهدف إلى إعادة الروح لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، بمشاركة مئات المتطوعين.

وعلى هامش الفعالية، قال محافظ دمشق ماهر مروان إن "النظام المستبد أرهق السوريين وسخّر نفسه عدوا للإنسانية والبشرية"، مشيدا بتآلف وتكاتف الشعب السوري.

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة دمشق أن حملة "رجعنا يا شام" دعوة للعودة إلى أصالة وجمال دمشق، واحتفاء بتراثها العريق وحاضرها المشرق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق بعد سلسلة من الانتصارات في مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 عاما من حكم عائلة الأسد.