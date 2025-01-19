القسام تبث مشاهد خاصة لتسليم الأسيرات وسط غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء الأحد، مشاهد خاصة من عملية تسليم 3 أسيرات إسرائيليات، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وبدت الأسيرات في حالة ارتياح وسعادة واضحة، وتضمنت اللقطات إعطاءهن هدايا تذكارية من كتائب القسام قبل عملية التسليم.

ووثقت القسام عملية تجول مقاتليها ومركباتها العسكرية في شوارع مدينة غزة وصولا إلى منطقة التسليم، وهتافات الفلسطينيين المؤيدة للمقاومة.

وجرت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من القسام إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم جرى تسليمهن إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الأحد، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الكتائب قررت الإفراج عن الأسيرات رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، ودورون شطنبر خير (31 عاما).

وأوضح في منشور عبر حسابه في تليغرام أن الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث يأتي في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

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وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل عشرات من المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 15 شهرا.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 42 يوما.

وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكومون بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.