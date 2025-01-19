بلينكن يشيد بدور قطر في التوصل لاتفاق غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن تطبيق اتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة -في بيان عبر منصة إكس- أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب لبلينكن عن أمل الدوحة في التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق، في حين أعرب الوزير الأميركي عن التقدير لدور قطر الذي أسهم في التوصل إلى الاتفاق.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ESCH2Bw0hA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 19, 2025

متابعة مستمرة

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) عملوا صباح اليوم "بشكل مضنٍ لضمان سرعة التطبيق" بعد التأخر لساعات في دخول الاتفاق حيز التنفيذ اليوم في مرحلته الأولى.

وأكد الأنصاري للجزيرة أن عملا متواصلا سيجري لاستمرار احترام وتنفيذ الآجال المقررة في الاتفاق "رغم أن ذلك ليس سهلا"، معربا عن أمله في أن يستمر الهدوء في المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى.

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وأضاف أن هناك تفاصيل لوجستية تتطلب جهدا لمتابعتها، كعودة النازحين ووصول المساعدات، وأنه في اليوم الـ16 لسريان الاتفاق سينتقل عمل الضامنين إلى دعم المفاوضات وصولا إلى المرحلة الثانية.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يبدأ صباح اليوم الأحد بعد جهود مكثفة من الوسطاء خلال جولات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسلم الجيش الإسرائيلي 3 أسيرات من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن فرق الصليب الأحمر في سجن عوفر الإسرائيلي استكملت فحص الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وسط إجراءات أمنية مشددة.