الإعلام الحكومي بغزة: لدينا خطط شاملة لحفظ الأمن وعودة الخدمات تبدأ من اليوم

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن الحكومة في غزة بدأت تنفيذ خطة متكاملة تشمل جميع المؤسسات والوزارات والبلديات عقب دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

وأضاف الثوابتة -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن الخطة الشاملة تشمل إعادة تشغيل المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وستعمل البلديات على تنظيف الشوارع وإعادة تأهيلها، وكذلك ستُفتح الأسواق والمرافق العامة تدريجيا وفقا لتوجيهات السلامة العامة.

وأُعلن الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يشمل وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة بالإضافة إلى تبادل للأسرى ودخول المساعدات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. وذلك بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 470 يوما، وراح ضحيته نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف مصاب، وفق وزارة الصحة في غزة.

السيطرة الأمنية

وأكد الثوابتة أن الأمن الداخلي مستقر وتحت السيطرة الكاملة لقوات الشرطة الفلسطينية التي بدأت تنفيذ خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المواطنين، و"صباح اليوم بدأنا نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات القطاع".

وفي ما يتعلق بعودة النازحين إلى المنازل، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن ذلك "سيتم وفق جدول زمني مدروس لتجنب الازدحام وضمان سلامة الجميع، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تم تأمينها بشكل كامل وإزالة المخاطر المحتملة".

وأضاف المسؤول الحكومي في غزة أن العودة الفعلية للنازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

تنظيم المساعدات

وفي الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن أولى شاحنات المساعدات دخلت غزة بعد سريان وقف إطلاق النار.

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في حين أفاد مراسل الجزيرة ببدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم (جنوب شرقي قطاع غزة).

وعن تنظيم دخول هذه الشاحنات وطرق توزيعها، قال الثوابتة -للجزيرة نت- إن استقبال شاحنات المساعدات وتنظيم توزيعها "يتم وفق آلية منظمة تضمن سلامة وصولها إلى مستودعات خاصة، حيث يتم تسجيل جميع المواد وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين وفقًا للأولويات واحتياجات كل منطقة، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة".

وأضاف المتحدث أن "هناك فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة والخيرية للإشراف على العملية لضمان الشفافية والعدالة".

استقبال الأسرى

وفي ما يتعلق باستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن استقبال الأسرى العائدين يكون عبر التنسيق مع كل الجهات المختصة.

وسيتم نقل من يحتاج منهم إلى الرعاية الطبية فورا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأضاف أن "فرقا طبية متخصصة ستكون متواجدة للإشراف على حالتهم الصحية وضمان تقديم الدعم الطبي والنفسي المناسب لهم".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه اليوم الأحد ينص في مرحلته الأولى -التي تمتد 6 أسابيع- على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا في غزة. وفي المقابل، تُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا.

واليوم مساء، سيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، وسيطلق الاحتلال سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرائيلي.