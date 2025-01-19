تعيين وزير داخلية جديد في سوريا

أفادت مصادر مطلعة ووسائل إعلام رسمية في سوريا بتعيين علي كدة وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة، وتكليف محمد عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.

وقال تلفزيون سوريا الرسمي إن كدة (52 عاما) كان معتقلا سابقا لدى نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وانشق عنه في عام 2012، حيث شارك في العمل الثوري بمنطقته، وأسهم في إدارة المجالس المحلية والعملية التعليمية بمدارس المنطقة.

ووفق التلفزيون، وُلِد كدة في قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وانتقل للسكن في مدينة إدلب حيث أكمل تحصيله الدراسي، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية باختصاص إلكترون عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

كما خضع علي كدة -وفقا للتلفزيون السوري- لدورات في اللغة الإنجليزية بجامعة حلب.

وأضاف أنه سبق لكدة أن عمل في إدارة مدينة إدلب بعد سيطرة الفصائل عليها، وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قبل الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.

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ولم ترد على الفور تقارير عن أسباب نقل عبد الرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي، وعبد الرحمن (40 عاما) ضابط سابق في الجيش السوري، وانشق عنه في 2012 لينضم إلى المعارضة المسلحة.