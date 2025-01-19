إطلاق وشيك لـ90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل

استكملت طواقم الصليب الأحمر فحص الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم اليوم الأحد، في الوقت الذي احتشد فيه المئات من ذويهم في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وحصلت الجزيرة على لائحة أسماء الأسرى الـ90 المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى. وقالت مراسلة الجزيرة إن عملية فحص الأسرى والأسيرات جرت من قِبل الصليب الأحمر بعد وصول حافلات تقل الأسرى إلى سجن عوفر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشارت المراسلة إلى أن سلطات الاحتلال داهمت منازل أهالي الأسرى الذين سيفرج عنهم، منذ أمس، وطلبت منهم عدم إقامة أي مظاهر فرح أو استقبال المهنئين أو نشر صور.

وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

وانتشر المئات من ذوي الأسرى المتوقع الإفراج عنهم متفرقين في المنطقة، التي من المقرر خروج حافلات الصليب الأحمر منها باتجاه رام الله.

قائمة أسماء الأسرى

ويُنتظر أن تفرج إسرائيل عن 90 أسيرا وأسيرة اليوم الأحد، بعد أن أطلقت حركة حماس 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات في وقت سابق من اليوم، في أول أيام لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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وتضم لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين -التي حصلت عليها الجزيرة- 69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

وبحسب لائحة الأسماء، فإن جميع الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن من الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما تضم اللائحة أسماء صحفيات وناشطات.

ومن أبرز أسماء الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن اليوم القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وكذلك عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات.

ومن بين الأسيرات أيضا شقيقتا صالح العاروري النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إجراءات أمنية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة القدس تعزز وجودها في المدينة، استعدادا لوصول 14 أسيرا فلسطينيا من المفرج عنهم.

أما القناة الـ7 الإسرائيلية فتحدثت عن اعتقال متظاهرين إسرائيليين رافضين لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قرب بوابة سجن عوفر.

من جانبها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه سيفرج عن 77 أسيرا دون 18 عاما عبر معبر بيتونيا لرام الله خلال ساعات.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن 1500 من عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية يشاركون في العملية.

والسبت، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصلحة السجون ستشرع في نقل الأسرى الفلسطينيين في قوافل آمنة إلى مرافق السجون، التي من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم منها اليوم الأحد.

من جهته، قال موقع "والا" أمس السبت "على عكس اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سيتم نقلهم في حافلات مصلحة السجون، وليس حافلات الصليب الأحمر، مع نوافذ ملونة، بهدف منع التعبير العلني عن الفرح".

وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

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وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم مدنيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار الأحد، ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.