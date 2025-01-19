أول لقاء منذ 3 سنوات بين السيسي وحفتر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على معظم مناطق شرق ليبيا، في لقاء هو الأول منذ سبتمبر/أيلول 2021 وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أكد "حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية"، كما شدد على "أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" المنتظرة في البلاد.

في الوقت نفسه، أكد الرئيس المصري "ضرورة منع التدخلات الخارجية" في ليبيا "وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".

وحسب الوكالة، فقد دعم مرتزقة روس حفتر ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وتأتي زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، والتي أرجئت مرارا بسبب الخلافات حول إطارها القانوني.

وتحاول ليبيا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع مصر، التعافي من سنوات من الصراع في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 بعد نحو 4 عقود في السلطة.

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وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن السيسي كان من الداعمين الرئيسيين لحفتر، قبل أن يتخذا مواقف متعارضة في الحرب في السودان، على الحدود الجنوبية للبلدين، حيث دعمت القاهرة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، في حين يقول محللون إن حفتر نقل الوقود والأسلحة والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع لحساب الإمارات التي نفت ذلك.