صفقة "طوفان الأحرار" بالأرقام

نشر مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة معلومات حول عدد وأحكام وانتماءات الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم ضمن ما أطلق عليها صفقة "طوفان الأحرار" في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المكتب في بيان له إن عدد الأسرى المتوقع الإفراج عنهم يبلغ 1737 أسيرا، منهم 296 محكومون بالسجن المؤبد.

وأوضح المكتب أن قائمة الأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى غزة والخارج تشمل 189 أسيرا، بالإضافة إلى 47 من محرري صفقة وفاء الأحرار (2011)، ليكون المجموع الكلي 236 أسيرا.

وفي التفاصيل ذكر المكتب أن الاحتلال وافق على الإفراج عن 150 أسيرا من أصحاب حكم المؤبدات، و100 أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن المجندات الموجودات لدى المقاومة.

🔴 مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال سيبعد 236 أسيرا من بينهم 47 من محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 18, 2025

وأضاف أنه ستتم مبادلة المرضى وكبار السن لدى المقاومة، مقابل 15 أسيرا من أصحاب المؤبدات، و135 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أضافت في اللحظات الأخيرة من المفاوضات قائمة من 9 أسماء رغم مخالفتها بعض المعايير المتفق عليها، غير أن المقاومة تعاملت بإيجابية وكان ثمن تسليم المقاومة لهم مقابل الإفراج عن 110 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة.

إعلان

ولفت إلى أن الاتفاق تضمن التزام الاحتلال بالإفراج عن 60 أسيرا من ذوي الأحكام العالية من قطاع غزة، وألف أسير آخر من الذين اعتقلهم الاحتلال من مناطق متفرقة من القطاع في أثناء الحرب.

كما تضمنت قائمة المتوقع الإفراج عنهم 89 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال قبل معركة طوفان الأقصى التي اندلعت شرارتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والتزم الاحتلال بالإفراج عن 120 أسيرة وطفلا، وعن جميع محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم قبيل معركة طوفان الأقصى.

وعن الانتماءات الحزبية للأسرى المتوقع الإفراج عنهم من غير معتقلي قطاع غزة بعد العدوان، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن منهم "345 أسيرا من حركة حماس، من بينهم 123 أسيرا من ذوي المؤبدات، و229 أسيرا من حركة فتح من بينهم 127 أسيرا من ذوي المؤبدات".

وتابع أن من بين الأسرى أيضا "67 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي من بينهم 36 أسير من ذوي المؤبدات، و19 أسيرا من الجبهة الشعبية منهم 7 أسرى من ذوي المؤبدات، و6 أسرى من الجبهة الديمقراطية، منهم 3 أسرى محكومون بالسجن المؤبد، وأسيرا واحدا من حزب فدا، و70 أسيرا مستقلا".

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر النجاح في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وينص الاتفاق، في مرحلة أولى تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا في غزة. في المقابل تُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا، وسيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، وسيطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي.

ويأتي التوصل للاتفاق في اليوم الـ467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.