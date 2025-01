مصرع العشرات في انفجار صهريج وقود بنيجيريا

أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، صباح السبت، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

وقال كومار تسوكوام، المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا". وأضاف تسوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وتعرضت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض، تجمع عدد من النيجريين حول الشاحنة قبل انفجارها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس "ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود".

