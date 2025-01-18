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مصرع العشرات في انفجار صهريج وقود بنيجيريا

People carry the body of a victim of a tanker explosion before a funeral in Majiya town, Nigeria, Wednesday, Oct. 16, 2024. (AP Photo/Sani Maikatanga)
نيجيريون يحملون أحد ضحايا انفجار صهريج نقل الوقود (أسوشيتد برس)
18/1/2025

أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، صباح السبت، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

وقال كومار تسوكوام، المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا". وأضاف تسوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

People gather at the scene of a fuel tanker explosion in Majiya town, Nigeria, Wednesday, Oct. 16, 2024. (AP Photo/Sani Maikatanga)
صورة من موقع انفجار صهريج الوقود في نيجيريا (أسوشيتد برس)

وتعرضت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض، تجمع عدد من النيجريين حول الشاحنة قبل انفجارها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس "ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية منذ عام ونصف العام وارتفاعا في أسعار الوقود بنسبة 5 أضعاف خلال 18 شهرا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي أكثر من 170 شخصا حتفهم في حادث مماثل في ولاية جيغاوا، في شمال أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

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المصدر : الفرنسية

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