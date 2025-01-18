وزير خارجية سوريا يؤكد تطلع بلاده للعودة إلى الجامعة العربية

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم السبت إنه يتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في وقت يسعى فيه قادة البلاد الجدد إلى إيجاد موطئ قدم في المشهد السياسي بالمنطقة.

وأدلى الشيباني بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة السورية مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي يزور دمشق.

من جانبه، قال زكي إن الجامعة تعمل مع الدول الأعضاء لتفعيل مشاركة سوريا.

وكان زكي أكد الثلاثاء الماضي أن الوضع السوري الجديد يحتاج إلى دعم عربي قوي خلال المرحلة القادمة نظرا إلى الأهمية الكبيرة لسوريا في المنطقة.

وقال، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الدوري نصف السنوي سيعقد يوم 27 فبراير/شباط المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش الموضوع السوري.

وأضاف "سيتم تمكين الإدارة السورية الجديدة من مقعد سوريا في الجامعة العربية".

كما أعلن زكي وقتها أن وفد الجامعة العربية سيلتقي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال زيارته دمشق.