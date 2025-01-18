واشنطن تتأهب لحفل تنصيب ترامب

يعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم السبت، لبدء أيام من الاحتفالات بمناسبة تنصيبه الثاني كرئيس للولايات المتحدة، وذلك بعد 4 أعوام من مغادرته المدينة في أعقاب هجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي.

ومن المقرر أن يبدأ تغيير السلطة بحفل يشمل عروضا للألعاب النارية بحضور ضيوف من بينهم عمالقة صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظين، مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.

ومع توقع هبوب هواء من القطب الشمالي لتواجه واشنطن درجات حرارة شديدة البرودة في يوم التنصيب، يسارع المنظمون لنقل معظم الفعاليات الخارجية المقررة يوم الاثنين إلى أماكن داخلية، بما في ذلك مراسم أداء اليمين.

وكتب ترامب، أمس الجمعة، في منشور على منصته تروث سوشيال "رياح قطبية تضرب البلاد، لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يتعرضون للإصابة بأي شكل"، مضيفا "لذا، أمرت بأن يُلقى خطاب التنصيب وكذلك أداء الصلوات وباقي الخطابات في القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول".

وترك ترامب منصبه في عام 2021 رافضا قبول الخسارة، ما أدى إلى قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.

ثم كسر التقاليد بالتغيب عن حفل تنصيب الديمقراطي جو بايدن خلفا له.

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وفي تناقض صارخ مع ترامب، سوف يلتزم بايدن بأحد أقوى رموز التسليم الديمقراطي، حيث سيرحب بترامب في البيت الأبيض وينضم إليه في الرحلة إلى مبنى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

ويشار إلى أن ترامب جمع أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه المقرر يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان ترامب حطم الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار.