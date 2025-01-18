نعيم قاسم: المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا مخطط إسرائيل

هنأ الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم الفلسطينيين اليوم السبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إنه دليل على صمود المقاومة ضد إسرائيل، وذلك في أول تصريحات له منذ إبرام الاتفاق يوم الأربعاء الماضي.

وقال قاسم في كلمة له إن المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا مخطط إسرائيل الخطير، وأكد أن "التاريخ سيسجل مكانة غزة في التضحيات من أجل كسر مشروع العدو الإسرائيلي".

وأضاف "نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته هذا الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد".

واشار إلى أن "هذا الاتفاق الذي لم يتغير عما كان مطروحا في مايو/ أيار عام 2024، ما يدل على ثبات المقاومة وأنها أخذت ما تريد ولم يستطع الإسرائيلي أن يحصل على ما يريد".

وأضاف "مواجهة حزب الله في لبنان ساهمت في نصرة غزة والشباب المقاوم وقفوا سدا منيعا أمام التقدم على الجبهة بمواجهة أسطورية وكذلك عطل حزب الله والمقاومون هدف إسرائيل بإنهاء

المقاومة في لبنان التي خرجت عزيزة مرفوعة الرأس".

الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم: لقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مخطط "إسرائيل" الكبير، نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته هذا الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد، سيسجل التاريخ مكانة غزة في التضحيات في كسر مشروع العدو… pic.twitter.com/7naTmikmv4 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 18, 2025

وقال متحدثا عن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق ومعها الرعاة الدوليون ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

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وكانت الدوحة أعلنت مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.

وفي الشأن اللبناني، قال قاسم إن اختيار الرئيس اللبناني الجديد اللبناني جوزيف عون جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله.