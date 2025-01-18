مشاهد لسرايا القدس لتدمير آلية إسرائيلية بعبوة مزروعة مسبقا في مدينة غزة

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية كانت مزروعة مسبقا في جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي بثته السرايا، مشاهد مسبقة لزرع مقاتليها عبوات أرضية، ومكان تجهيز العبوات الأرضية، ثم دخول رتل من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة العبوات الأرضية.

كما أظهرت المشاهد لحظة انفجار العبوات في إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى تصاعد الدخان فيها.

ويذكر أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة. والمنتظر أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.

ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين في غزة، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

ورغم الاتفاق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق بقطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ فجر الجمعة إلى 25 شهيدا، بعد استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين الليلة الماضية، في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة.