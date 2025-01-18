قطر وبريطانيا تبحثان تطبيق اتفاق غزة والاتحاد الأوروبي يشكر الوسطاء

بحثت قطر وبريطانيا اليوم السبت ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لجهود الوسطاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعرب أثناء الاتصال مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن أمل قطر في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن لامي أعرب أثناء الاتصال عن تقدير بلاده لدور قطر وجهودها المستمرة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق.

موقف أوروبي

بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل.

وأعرب -في بيان- عن امتنانه لقطر والولايات المتحدة ومصر على جهودهم في التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن الاتفاق إنجاز كبير ستكون له انعكاسات إيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، داعيا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق بالقطاع.

وشدد على ضرورة ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم "بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين".

إعلان

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك بعدما صدّقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الليلة الماضية.

وكانت قطر أعلنت الأربعاء الماضي نجاح جهود الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد 46 ألفا و899 فلسطينيا وإصابة 110 آلاف و725 آخرين، فضلا عن فقدان آلاف الأشخاص.