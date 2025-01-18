119 شهيدا في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها المكثفة على قطاع غزة منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

وقال مسعفون في القطاع إن غارة جوية إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أدت إلى استشهاد 5 أشخاص في خيمة بمنطقة المواصي غربي خان يونس في جنوبي القطاع.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي إلى 119.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم السبت مناطق وسط وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من 15 شهرا.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.

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وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج قطاع غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.