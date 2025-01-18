مقتل إسرائيلي بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ

أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم السبت مقتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب، في ظل ورود معلومات عن استشهاد المنفذ.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم بالضفة الغربية، مضيفة أنه دخل إسرائيل بطريقة غير نظامية.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منفذ الهجوم طعن شخصا، قبل أن يقتله مسلح كان مارا في المكان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخص في عملية طعن بتل أبيب، مشيرة إلى استهداف المنفذ بإطلاق النار عليه.

استشهاد المنفذ هو صلاح يحيى 20 عاما من طولكرم https://t.co/ouE28QGtVb pic.twitter.com/MajtbXPRB3 — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) January 18, 2025

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن الشرطة تأكيدها أن مشتبها به حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب، وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في أن عملية الطعن بتل أبيب ذات خلفية أمنية، وتواصل القيام بعمليات تمشيط.

وكان الإعلام الإسرائيلي رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقا أن العملية كانت بالطعن.