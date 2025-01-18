مقتل إسرائيلي بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ

أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم السبت مقتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب، في ظل ورود معلومات عن استشهاد المنفذ.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم بالضفة الغربية، مضيفة أنه دخل إسرائيل بطريقة غير نظامية.

وأضافت نقلا عن قائد الشرطة بتل أبيب أن الشاباك يحقق في عملية الطعن، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة تظهر أن المنفذ تصرف منفردا.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منفذ الهجوم طعن شخصا، قبل أن يقتله مسلح كان مارا في المكان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخص في عملية طعن بتل أبيب، مشيرة إلى استهداف المنفذ بإطلاق النار عليه.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن الشرطة تأكيدها أن مشتبها به حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب، وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في أن عملية الطعن بتل أبيب ذات خلفية أمنية، وتواصل القيام بعمليات تمشيط.

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وكان الإعلام الإسرائيلي رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقا أن العملية كانت بالطعن.