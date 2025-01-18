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عاجل| وكالة أنباء فارس عن مصدر: اغتيال قاضيين في المحكمة العليا بطهران وانتحار المهاجم

18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202512:28 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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