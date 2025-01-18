اغتيال قاضيين في المحكمة العليا بطهران وانتحار المهاجم

أفادت وكالة أنباء فارس بأن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في إيران تعرضوا لهجوم مسلح بالرصاص الحي في العاصمة طهران، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح.

وبحسب التقرير، فقد أقدم المهاجم على الانتحار بعد تنفيذ عملية إطلاق النار.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة.

ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.

من جهتها، فتحت السلطات تحقيقا فوريا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.

بينما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.