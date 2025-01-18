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عاجل | نتنياهو: نوضح للعالم بأسره أنه حين يلتحم الشعب الإسرائيلي فلا قوة تكسره

18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202509:19 م (توقيت مكة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

  • نوضح للعالم بأسره أنه حين يلتحم الشعب الإسرائيلي فلا قوة تكسره
  • سنعيد جميع المختطفين إلى الوطن وبموجب الاتفاق الذي تم سيعود منهم 33 معظمهم أحياء
  • مصممون على إتمام أهداف الحرب بإعادة المختطفين وتدمير حماس
  • لن نستكين في سعينا لاستكمال هدفنا باستعادة المختطفين
  • أتعهد باستكمال تنفيذ كافة أهداف الحرب والرئيسان بايدن وترمب منحانا دعما كاملا في ذلك
  • المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار
  • الرئيسان بايدن وترامب منحا إسرائيل الحق في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك
  • ترامب تعهد بالإفراج عن كافة الأسلحة التي علقت في عهد بايدن
  • سنزيد عدد قواتنا في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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