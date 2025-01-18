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عاجل | نتنياهو: نوضح للعالم بأسره أنه حين يلتحم الشعب الإسرائيلي فلا قوة تكسره
18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202509:19 م (توقيت مكة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- نوضح للعالم بأسره أنه حين يلتحم الشعب الإسرائيلي فلا قوة تكسره
- سنعيد جميع المختطفين إلى الوطن وبموجب الاتفاق الذي تم سيعود منهم 33 معظمهم أحياء
- مصممون على إتمام أهداف الحرب بإعادة المختطفين وتدمير حماس
- لن نستكين في سعينا لاستكمال هدفنا باستعادة المختطفين
- أتعهد باستكمال تنفيذ كافة أهداف الحرب والرئيسان بايدن وترمب منحانا دعما كاملا في ذلك
- المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار
- الرئيسان بايدن وترامب منحا إسرائيل الحق في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك
- ترامب تعهد بالإفراج عن كافة الأسلحة التي علقت في عهد بايدن
- سنزيد عدد قواتنا في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة