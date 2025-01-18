تعليق الملاحة بمطار بن غوريون بعد "اعتراض" صاروخ من اليمن

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن فرق الإطفاء تتوجه إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب، إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

مصادر عبرية: هروب جماعي للإسرائيليين من شاطئ يافا بعد تفعيل صافرات الإنذار جراء الهجوم الصاروخي من اليمن.. pic.twitter.com/mFXEDhKteb — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 18, 2025

من جانبه، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء التدافع نحو الملاجئ، عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى للتحذير من سقوط صواريخ.

وفي حين لم تعلن جماعة أنصار الله (الحوثيين) حتى الآن أي بيان بشأن هذا الصاروخ، فقد كثفت الجماعة مؤخرا هجماتها الصاروخية نحو إسرائيل، ومن ذلك إعلانها قبل أسبوعين استهداف مطار بن غوريون.

وقد أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن جماعته ستواكب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع مواصلة الجاهزية للإسناد العسكري في حال تراجعت إسرائيل عن الاتفاق.

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وفي كلمة تلفزيونية بثها إعلام الجماعة، قال الحوثي "موقفنا فيما يتعلق بالوضع في غزة مرتبط بموقف إخوتنا في الفصائل الفلسطينية، ومستمرون معهم في مرحلة تنفيذ الاتفاق (التي تبدأ) الأحد المقبل".

وقد دأب الحوثيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إعلان إطلاقهم عشرات الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، إلى جانب استهدافهم سفنا إسرائيلية وأخرى متجهة إلى الموانئ المحتلة.

وقد بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية على مواقع في اليمن، قالتا إنها رد على هجمات الحوثيين البحرية، قبل أن تلتحق إسرائيل بقصفها أهدافا قالت إنها مرتبطة بجماعة الحوثي، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وموانئ على الساحل الغربي لليمن.