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عاجل | الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل عقب هجوم من اليمن

18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202504:53 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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