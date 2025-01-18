سلام يؤكد قرب إعلان حكومته وإسرائيل ترتكب خروقات جديدة بلبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء الجمعة، أن أجواء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أكثر من إيجابية، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا أسماء الوزراء، في وقت استمرت فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر صحفي مقتضب، عقب اجتماع عقده مع الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن لقاءه بالرئيس عون سبقه لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولفت سلام إلى أنه بحث مع الرئيس عون الخطوط العريضة للحكومة القادمة على غرار عدد الحقائب الوزارية ونوعيتها والثوابت التي يجب أن تحملها.

يذكر أنه بعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري جوزيف عون رئيسا للبلاد ليستدعي القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

خروقات إسرائيلية

في الأثناء، ارتكب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 4 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجمالي الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق قبل 52 يوما إلى 564 خرقا.

وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، الجمعة، في العاصمة بيروت، وقضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية، وشملت الخروقات تحليقا لمسيرات، وتفجيرات لمنازل، واختطاف مواطن سوري.

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ففي بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله، تم رصد تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير جديدة لمنازل داخل أحياء ببلدة ميس الجبل.

أما في قضاء بنت جبيل، فأقدم جنود إسرائيليون، ظهر الجمعة، على خطف مواطن سوري في أثناء قيامه برعي الماشية في أطراف بلدة رميش، قبل إطلاق سراحه مساء اليوم ذاته، في حين تم تسجيل تحليق للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي بأجواء الجنوب اللبناني.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول الفائت.