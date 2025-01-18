حماس توضح آلية نشر قوائم تبادل الأسرى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

وأوضحت حماس -في بيان- أن نشر القوائم بالمعتقلين الفلسطينيين سيكون قبل كل يوم تبادل وفق آلية متفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المعلن مساء الأربعاء الماضي.

وأضافت الحركة أن الوقت الآن هو "للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

_قائمة الأسرى المنشورة من طرف الاحتلال

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه يستعد لتطبيق اتفاق إعادة المحتجزين وفق ما صدق عليه المستوى السياسي الليلة الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحا، وأن قواته ستطبق ما سماها الخطة العملياتية في الميدان وفق ما تم الاتفاق عليه.

وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية -اليوم السبت- أنه سيتم الإفراج عن 735 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، ونشرت أسماء 95 أسيرًا فلسطينيا ممن سيفرج عنهم خلال الدفعة الأولى من الصفقة.

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كذلك جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم مطالبتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضمان إتمام الصفقة بكل مراحلها، داعية إلى المشاركة في مسيرة مركزية بتل أبيب وتنظيم وقفات احتجاجية.

ويأتي ذلك بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت إن حكومة نتنياهو صدّقت على الاتفاق، بتأييد من 24 وزيرا، ومعارضة 8 وزراء.

وقد أفادت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت بأن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي، تنفيذا لبنود الاتفاق الذي جاء بعد جهود مكثفة من الوسطاء.