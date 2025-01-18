حزب بن غفير يعلن عزمه الاستقالة وسموتريتش يحصل على تعهدات

أعلن حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة الحرب".

وقال حزب بن غفير -في بيان- إنه نظرا للاتفاق الذي وصفه بالمتهور مع حماس سيقدم استقالة رسمية، على إثرها يستقيل وزير الأمن القومي ووزراء آخرون وأعضاء الكنيست المنتمون لـ"قوة يهودية" من مناصبهم.

وكان بن غفير صوّت في اجتماع الكابينت أمس الجمعة ضد الاتفاق، بعدما هدد بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه.

كما قال -في مقطع فيديو أمس- إنه يشعر بـ"الفزع" بعد الاستماع إلى تفاصيل الاتفاق.

وبيّن أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية، داعيا الوزراء في حزبي الليكود والصهيونية الدينية لإيقاف الاتفاق.

وحاول وزير الأمن القومي، إقناع وزير المالية بالاستقالة إلى جانبه في حال تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت.

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وفي حال استقالة "القوة اليهودية" ستفقد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان)، لكن ذلك غير كاف لإسقاطها.

"تهديد الأمن القومي"

بدوره، شدد سموتريتش على أنه حصل على التزام بتغيير طريقة الحرب لتحقيق حسم نهائي بقطاع غزة عبر السيطرة الكاملة عليه تدريجيا، بعد معارضته الصفقة.

وأوضح أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستشمل عدم إدخال المساعدات إلى حماس كما هو الوضع الآن، مضيفا أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق أهداف الحرب.

وأكد أنه "لن يقبل أي أعذار ولن يجلس بحكومة توقف الحرب ولا تواصل حتى النصر الكامل وتدمير حماس"، بحسب قوله.

وتأسّف لموافقة رئيس الوزراء على إبرام "صفقة سيئة وكارثية تهدد أمننا القومي وستؤدي إلى إهدار إنجازات الحرب"، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح غد الأحد، على أن يبدأ تبادل الأسرى بعد الظهر.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاح الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع.