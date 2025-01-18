المقاومة وأمن السلطة يتوصلان لاتفاق ينهي حصار مخيم جنين

وصلت قوة من جهاز الشرطة والدفاع المدني الفلسطيني إلى مخيم جنين بشمال الضفة الغربية بعد أن توصلت كتيبة جنين وأمن السلطة مساء أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار المخيم والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة المقاومين.

ونقلت مصادر فلسطينية، عن بيان لكتيبة جنين، توصلها إلى تفاهم مع السلطة، بعد استجابتها لمطالبة الكتيبة، عقب جلسة مطولة مع من سمتهم "رجال الإصلاح والأمن" لمناقشة سبل حل الإشكال، وذلك بعد أسابيع من حصار المواجهات وحصار المخيم.

وأضافت الكتيبة أنها علمت بالموافقة على مطالبها من السلطة والتفاهم على جزئية دخول الشرطة إلى ساحة المخيم منذ ليلة أمس، على أن تتابع لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة اليوم السبت استكمال بقية الترتيبات.

وأكدت كتيبة جنين وهي تابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنه إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه "فنحن ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة".

كذلك قال مصدر مطلع في لجنة المتابعة في مخيم جنين للجزيرة إن قوة من الشرطة والدفاع المدني دخلت المخيم لتنظيم الحركة في الشوارع وإيصال التيار الكهربائي وجمع النفايات، في حين تجمع عشرات المواطنين ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة.

"إحنا رجال محمد ضيف".. ⬅️شاهد ..هتافات الشبان بعد دخول الشرطة إلى ساحة

مخيم جنين، عقب إعلان كتيبة جنين عن موافقة السلطة على مطالبها، والتوصل لمبادرة حل مشتركة للأزمة وموافقة الطرفين عليها. pic.twitter.com/zIa5QpWlSl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 17, 2025

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ووفق مصادر محلية، فإن التفاهم يتضمن "توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين إلى جانب السماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يوما".

وقال مصدر مطلع في لجنة المتابعة في مخيم جنين -للجزيرة- إن قوة من الشرطة والدفاع المدني دخلت المخيم للبدء بإعادة النظام في الشوارع وإعادة الإعمار وإيصال التيار الكهربائي وجمع النفايات.

وسبق أن رفضت السلطة مطلب كتيبة جنين بالإفراج عن معتقلين، وأطلقت عملية سمتها "حماية وطن"، ووسعت عملياتها في المخيم لأكثر من شهر.

والأربعاء الماضي، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عدم استجابة السلطة الفلسطينية لوقف الحملة الأمنية في جنين يحملها "مسؤولية الشراكة في الجريمة الإسرائيلية"، بعد قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين بالمخيم.

وقد اشتعلت شرارة المواجهات أكثر من مرة في جنين، قتل خلالها مالا يقل عن 16 شخصا منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بينهم مدنيون وعناصر أمن، إذ تقول السلطة إنها تلاحق هناك "خارجين عن القانون"، في حين تتهمها الفصائل "باستهداف المقاومة".

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر أمن السلطة في مدن شمال الضفة، خاصة جنين وطولكرم، تزامنا مع اعتداءات المستوطنين بالضفة إلى جانب الحرب على قطاع غزة.