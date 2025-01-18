جامعة أميركية تفصل 4 طلاب مناصرين لفلسطين وهذا هو السبب

أعلن فرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بجامعة روتشستر الأميركية أن الجامعة قررت طرد 4 طلاب يُزعم أنهم وزّعوا ملصقات كُتب عليها كلمة "مطلوب".

ونقل موقع "روتشستر بيكون" أن الملصقات ظهرت في ليلة العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستهدفت بعض أعضاء الجامعة بسبب موقفهم من الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة أن إدارة الجامعة قررت عدم التجاوب مع مطالب الطلبة بالكشف عن استثمارات الجامعة، وسحب أي استثمارات مرتبطة بجهود الحرب الإسرائيلية وحركة الاستيطان.

وحققت في الحادثة دائرة السلامة العامة بجامعة روتشستر، وخضع الطلاب المتهمون لإجراءات "انتهاك قواعد السلوك بالجامعة"، ووجهت إليهم تهمة "التخريب الجنائي من الدرجة الثانية"، من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة مونرو.

وتصاعدت الاحتجاجات الطلابية والشعبية في الولايات المتحدة وكثير من الدول حول العالم، على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.