تصاعد لافت للغارات الروسية والأوكرانية المتبادلة

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة جوية روسية استهدفت العاصمة كييف، وقالت في المقابل إنها دمرت 24 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلا.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن صاروخا سقط في حي شيفتشينكيفسكي، وأدى الحطام المتساقط إلى وقوع أضرار في مناطق أخرى.

وأطلقت القوات الروسية الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مستخدمة طائرات مسيرة من طراز "شاهد" وصواريخ باليستية.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، تم إسقاط 24 طائرة مسيرة وصاروخين، في حين فُقدت 14 طائرة مسيرة أخرى في الموقع دون تحقيق أهدافها.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قد حذر سابقا من "تهديد بصاروخ باليستي" على العاصمة.

وأشار كليتشكو إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بمحطة مترو أنفاق لوكيانفسكا وخط أنابيب المياه، مما أدى إلى فيضان في أحد الشوارع.

وبالتزامن مع الهجوم على كييف شنت القوات الروسية قصفا على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا ردا على هجوم أوكراني في وقت سابق من الأسبوع باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأميركية الصنع، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وأضرار في منشأة صناعية، وفقا لحاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

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وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف وزاباروجيا تعرضتا لهجوم باليستي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار بالغة، مشددا على أن كل من يساعد روسيا في هذه الحرب يجب أن يتعرض لضغوط مماثلة للضربات التي نتعرض لها.

كما شهدت مدينة كريفي ريه مسقط رأس الرئيس الأوكراني هجوما صاروخيا أودى بحياة 4 أشخاص ودمر منشأة تعليمية.

في المقابل، شنت أوكرانيا غارات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع صناعية داخل الأراضي الروسية، مما أدى إلى نشوب حرائق واسعة في منطقتي كالوغا وتولا، دون تسجيل إصابات.

تبادل الهجمات

من جانبها، لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي على الهجوم، لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها بريانسك وكورسك وتولا.

وأشارت الوزارة إلى اندلاع حريق في مستودعات للوقود جراء هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة جنوب موسكو، دون وقوع إصابات.

وأفاد فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوغا بأن حريقا اندلع في بلدة ليودينوفو بعد هجوم بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مستودع نفط محليا.

وفي منطقة تولا، قال الحاكم إن النيران اشتعلت بمخزن للوقود بعد هجوم بطائرة مسيرة، وحذر السكان من الاقتراب من حطام الطائرات المسيرة التي سقطت.

بدورها، أعلنت القوات الأوكرانية عن إسقاط 24 من أصل 39 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى صاروخين من أصل 4 صواريخ باليستية أطلقتها روسيا خلال الهجوم الليلي على كييف.

وجاء هذا الإعلان فيما كانت فرق الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم لتقييم الأضرار وإنقاذ الناجين.

كذلك، لم تقتصر الهجمات على كييف وموسكو فقط، إذ تعرضت مناطق أوكرانية أخرى مثل بولتافا وخاركيف وسومي لهجمات روسية، في حين استمرت الغارات الأوكرانية في استهداف البنية التحتية داخل روسيا.

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ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022 شهدت أوكرانيا موجة من الهجمات الجوية والبرية التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وتشترط روسيا لإنهاء الحرب تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الكيانات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه كييف باعتباره تدخلا في سيادتها.