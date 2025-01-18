تأجيل حلقة "الطوفان" لبرنامج ما خفي أعظم والمتابعون يشيدون بالقرار

أعلن مقدم برنامج "ما خفي أعظم" والصحفي في شبكة الجزيرة الإخبارية تامر المسحال، تأجيل حلقة "الطوفان"، والتي كان من المزمع بثها اليوم السبت في الساعة 10:05 من مساء.

وقال المسحال، في تغريدة له على منصة "إكس"، "على ضوء مواكبتنا الإخبارية المباشرة للتطورات الميدانية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية فقد تقرر إعادة جدولة بث التحقيق الجديد من برنامج ما خفي أعظم بعنوان "الطوفان" إلى يوم الجمعة المقبل في العاشرة وخمس دقائق (10:05) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة وخمس دقائق (9:05) بتوقيت الوطن فلسطين".

على ضوء مواكبتنا الاخبارية المباشرة للتطورات الميدانية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية فقد تقرر إعادة جدولة بث التحقيق الجديد من برنامج #ما_خفي_أعظم بعنوان #الطوفان إلى يوم الجمعة القادمة في العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة التاسعة وخمس دقائق بتوقيت الوطن فلسطين ..… pic.twitter.com/QmXwpfWHzU — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) January 18, 2025

وأشاد المغردون على مواقع التوصل بقرار تأجيل بث الحلقة إلى ما بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل مخاوف وردت من سكان قطاع غزة وعدد من المتفاعلين على مواقع التواصل بأن يؤثر ما سيرد في البرنامج الاستقصائي على مسار الاتفاق، أو أن يزيد من وتيرة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الموعد الرسمي لتطبيق وقف اتفاق إطلاق النار.

الإعلامي الوطني المسؤول ،، تحية — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) January 18, 2025

شكراً من القلب شكراً لتفهمك وألف تحية لك استاذ تامر ولقناة الجزيرة — MARWA🇵🇸 (@sham1111110) January 18, 2025

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ويوم الأربعاء، أعلنت الدوحة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه صباح غد الأحد.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته المكثفة على القطاع، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و83 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.