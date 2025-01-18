اليونيسيف: 35 طفلا يقتلون يوميا في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم السبت إن "35 طفلا فلسطينيا يقتلون يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن هذا يعني مقتل 35 طفلا في اليوم الواحد طوال أشهر الحرب على غزة.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن نحو 15 طفلا يصابون يوميا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة بقطاع غزة خلال 2024.

جاء ذلك في تحليل للوكالة الأممية تناول تقريرا لمنظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية، تحدث عن آخر التطورات في غزة.

وذكرت الأونروا أن نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال 2024.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.