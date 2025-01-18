إيران تكشف عن قاعدة بحرية تحت الأرض "قادرة على ضرب أميركا"

كشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت عن موقع لتخزين السفن تحت الأرض في المياه الجنوبية للبلاد، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأظهرت اللقطات عشرات السفن الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ في أنفاق المنشأة تحت الأرض.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن "هذه المنشأة -حيث تخزَّن قطع بحرية هجومية وقطع قاذفة للصواريخ- تقع على عمق 500 متر في المياه الجنوبية لإيران"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الموقع.

وتفقّد المنشأة قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، وفق اللقطات التلفزيونية.

وأكد التلفزيون الرسمي أن "بعض هذه السفن قادر على ضرب سفن ومدمرات أميركية".

وكشفت إيران عن الموقع العسكري في وقت تتزايد فيه التوقعات بتصاعد التوتر مع واشنطن، في ظل احتمال أن يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع تنصيبه بعد يومين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضرب مواقع إيران النووية، وتشديد العقوبات الأميركية على صناعة النفط الإيرانية من خلال سياسة "الضغوط القصوى".

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وكان التلفزيون الرسمي عرض في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري مشاهد نادرة ظهر فيها سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض استُخدمت -حسب القناة- أكتوبر/تشرين الأول الماضي لشن هجوم على إسرائيل بنحو 200 صاروخ، تضمنت لأول مرة صواريخ فرط صوتية، ردت عليه إسرائيل بمهاجمة مواقع عسكرية في إيران.

وقال حينها سلامي -حسبما أوردت وكالة أنباء إرنا- "إن عدد المنظومات والصواريخ يتزايد يوما بعد يوم في كل أنحاء إيران، وربما ظن العدو أن قدرتنا الإنتاجية قد انقطعت، لكن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات"، وفق وصفه.