نائب الرئيس الصيني وشخصيات يمينية أوروبية تحضر حفل تنصيب ترامب

أعلنت بكين، اليوم الجمعة، أن هان تشنغ نائب الرئيس الصيني سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، كما أعلنت شخصيات من أقصى اليمين الأوروبي حضورها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن "الصين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" في إطار علاقتها مع الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، لم يُدعَ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب ترامب، حسبما أعلن داونينغ ستريت الخميس، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج حاضرا في واشنطن الاثنين.

وردا على سؤال الخميس، قال المتحدث باسم ستارمر من المعتاد في الولايات المتحدة أن يتم تمثيل الحكومات الأجنبية رسميا عبر سفرائها في حفلات التنصيب الرئاسية.

وأضاف أن السفيرة البريطانية (كارين بيرس) ستمثل المملكة المتحدة في حفل الاثنين.

وتابع المتحدث "لقد هنأ رئيس الوزراء الرئيس ترامب على انتخابه. ونحن نتطلع إلى العمل معه"، مذكرا بأن الرجلين تحدثا هاتفيا هذا الشهر واتفقا على اللقاء "في أقرب فرصة".

ولا تتم في العادة دعوة أي رئيس دولة أو حكومة أجنبية لحضور حفل تنصيب رئيس أميركي. لكن ترامب كسر هذا التقليد بدعوة بعضهم، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

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كما لم تتم دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كذلك، لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل التنصيب.

من جهته، أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة نايجل فاراج في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيحضر هذا الحدث.

كما أعلنت شخصيات أخرى من أقصى اليمين الأوروبي أمثال إريك زمور وماريون ماريشال وأحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا حضورهم أيضا.