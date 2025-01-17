أخبار|حراك الجامعات|المملكة المتحدة

مناصرون لفلسطين أبعَدوا 20 شركة سلاح مرتبطة بإسرائيل من فعاليات توظيف جامعية

People hold a banner, as protestors and trade unionists blockade BAE Systems Rochester, during a protest in support of Palestinians in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rochester, Kent, Britain, November 10, 2023. REUTERS/Susannah Ireland
متظاهرون يحتجّون أمام شركة أسلحة بريطانية يتهمونها بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة التي تستخدم في حرب غزة (رويترز)
17/1/2025

أفادت تقارير بريطانية بأن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين نجحت بإبعاد 20 شركة عسكرية من حضور فعاليات التوظيف الجامعية خلال العام الفائت، بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالاحتجاجات.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن الحركات الاحتجاجية استهدفت كذلك ممثلي سلاح الجو الملكي البريطاني خلال محاولاتهم استقطاب الخريجين وتجنيدهم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأشارت التايمز إلى مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة التي أظهرت مغادرة المجنِدين لمنصاتهم أو إغلاقها أثناء الاحتجاجات.

وطوال العام الفائت، استهدف المحتجون مصانع الشركات العسكرية البريطانية التي تزود إسرائيل بالأسلحة ودعوا في مظاهرات عدة الحكومة البريطانية لوقف تسليم الأسلحة.

وقد حذر اللورد ويلني، المستشار المستقل لحكومة المملكة المتحدة بشأن العنف السياسي والاضطرابات، من أن الاحتجاجات تتجاوز التجمع السلمي ويمكن أن "تُضعف بشكل جدي أمان أمتنا وتفوقها التقني".

وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 46,000 فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة لاستهداف البنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات.

إعلان
المصدر : الصحافة البريطانية + تايمز

إعلان