قالت مصادر محلية في جوبا للجزيرة اليوم الجمعة إن 3 سودانيين قتلوا بينما أصيب 7 آخرين خلال اضطرابات في عاصمة جنوب السودان استهدفت تجارا سودانيين هناك على خلفية أنباء عن مقتل جنوب سودانيين في ولاية الجزيرة عقب استعادة الجيش السوداني مدينة ود مدني عاصمة الولاية وسط السودان.

وأضافت المصادر أن السلطات في جنوب السودان اتخذت إجراءات احتياطية بإغلاق سوق كونجو كونجو بجوبا وسوق الجو بمدينة واو، حيث يمتلك التجار السودانيون غالبية المحال التجارية في المدينتين.

من جانبها، دعت الرئاسة في جنوب السودان إلى "ضبط النفس والسماح لحكومتَي جنوب السودان والسودان بحل هذه القضية" في بيان أصدرته مساء أمس الخميس.

وأضافت أنه "لا ينبغي أن نسمح للغضب بالتأثير على حكمنا، والأفراد الفارون من العنف يستحقون الحماية".

ويُنتظر أن تعقد قيادة جيش جنوب السودان مؤتمرا صحفيا بجوبا حول أحداث الشغب مساء أمس، بينما أجلت السلطات مظاهرة احتجاجية كانت مقررة اليوم منعا لتجدد أعمال الشغب والتخريب.

تحقيق سوداني

وكانت جوبا شهدت مظاهرة مساء أمس احتجاجا على تقارير تحدثت عن مقتل 29 مواطنا من جنوب السودان مؤخرا في ود مدني بولاية الجزيرة السودانية المجاورة. وتحولت المظاهرة إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها السودانيون.

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وندد الجيش السوداني -الثلاثاء- بما أسماه انتهاكات فردية في ولاية الجزيرة عقب استعادة السيطرة على ود مدني من قوات الدعم السريع التي يقاتلها الجيش منذ ما يقرب من عامين.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر الأربعاء الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في ولاية الجزيرة، وكلفها بجمع الأدلة والتحقيق والحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين والشهود.

⛔️حرق سفارة السودان في جنوب السودان

✍️ندين بأشد العبارات هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية pic.twitter.com/FNMUWLMF9s — Alnazeirabusail (@Alnazeirabusai1) January 16, 2025

فرض حظر تجوال

بدورها، فرضت سلطات جنوب السودان حظر تجوال من غروب الشمس حتى الفجر على مستوى البلاد بعد ليلة من أعمال العنف تعرضت فيها المحلات التجارية المملوكة للسودانيين للنهب في العاصمة.

وتعهدت الشرطة الوطنية في جنوب السودان بحماية كل الأسواق، بينما يتعين على المحلات التجارية إغلاق أبوابها بحلول الخامسة مساء، في إطار إجراءات تعزيز الأمن وفق حظر التجوال.

وقال المفتش العام للشرطة الوطنية أبراهام مانوات إن حظر التجوال "يهدف إلى منع أي تعد على الممتلكات العامة أو الخاصة".

ويقيم الكثير من مواطني السودان في جنوب السودان، أو لجؤوا إليه، علما بأن جنوب السودان حصل على استقلاله عن السودان عام 2011 ويعاني منذ ذلك الحين من عدم استقرار، في وقت تشهد فيه السودان نزاعا بين الجيش وقوات الدعم السريع.