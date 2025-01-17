كوريا الشمالية تهدد بالرد على المناورات بين واشنطن وسول وطوكيو

نددت كوريا الشمالية اليوم الجمعة بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مهددة بالرد من خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بطريقة أكثر شدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن مخاوف شديدة إزاء استفزازات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت الوزارة -بحسب المصدر عينه- إن كوريا الشمالية ستردع بشدة أي استفزاز عسكري مخطط له من القوى العدائية، وستدافع بحزم عن المصالح الأمنية للبلاد.

ونظمت الدول الحليفة الثلاث أمس الأول الأربعاء مناورات جوية مشتركة حلقت خلالها طائرتان مقاتلتان أميركيتان من طراز "بي-1 بي" فوق شبه الجزيرة الكورية.

وفي العادة، تثير المناورات العسكرية من هذا القبيل سخط كوريا الشمالية التي ترى فيها تمارين على عملية غزو.

وأقيمت هذه المناورات بين البلدان الثلاثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة ما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ فرط الصوتية وصواريخ باليستية عدة قصيرة المدى، قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية الاثنين المقبل.

ويشير خبراء إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ قد تنم عن نية لممارسة ضغط قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

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وفي بيان رفع مؤخرا إلى مجموعة خبراء في مجلس الشيوخ الأميركي وصف بيت هيغسيث -الذي اختاره دونالد ترامب وزيرا للدفاع في إدارته الجديدة- كوريا الشمالية بـ"القوة النووية"، بحسب وسائل إعلام أميركية.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي أمس الخميس أنه لا يمكن الاعتراف بكوريا الشمالية قوة نووية، مشددا على أن سول ستتعاون مع واشنطن للقضاء على الانتشار النووي في الشمال.