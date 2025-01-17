عاجلعاجل,
عاجل | مصادر للجزيرة: الوسطاء مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية اليوم
17/1/2025-|آخر تحديث: 17/1/202504:51 م (توقيت مكة)
عاجل | مصادر للجزيرة: الوسطاء مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية اليوم
عاجل | مصادر للجزيرة: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول
عاجل | مصادر للجزيرة: جهود كبيرة من الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء الاتفاق يوم الأحد
المصدر : الجزيرة