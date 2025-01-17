رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتحدث للجزيرة عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن بعض تفاصيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل يومين والمنتظر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات خاصة للجزيرة عن أمله أن يطبق بشكل كامل وأن تنتهي المأساة، مشددا على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة.

وقال إن الأيام الأخيرة في المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت فرقا كبيرا، مشيرا إلى أن العمل المشترك للإدارتين الأميركيتين (الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب) كان حاسما بالتوصل إلى الاتفاق.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة:

نسعى لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وأن تكون المرحلة الثانية نهائية.

ننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ الاتفاق.

تم التوصل لبروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز.

موقف قطر كوسيط واضح بأن إدارة غزة بعد الحرب شأن فلسطيني.

واجبنا كدول عربية دعم الوفاق الفلسطيني وصولا لإنهاء الانقسام.

لم يقدم منتقدو قطر شيئا لوقف الحرب سوى الصراخ.

كانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا.

لا نرد على الابتزاز بالتصريحات، بل بالعمل الذي توصلنا به للاتفاق.

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