حماس: حل العقبات الناجمة عن عدم التزام الاحتلال ببنود الصفقة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الوسطاء نجحوا فجر اليوم الجمعة في حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المعلن مساء الأربعاء الماضي.

وأضافت الحركة -في بيان- أن "مواصلة العدو ارتكاب المجازر المروعة بغزة وتكثيفها بعد الاتفاق يؤكد نهجه الإرهابي وتعطشه لسفك الدماء"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لوقف "الإرهاب الصهيوني".

وأوضحت حماس أن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

وجددت حركة حماس "التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة.

وأمس الخميس، قال القيادي في حناس عزت الرشق إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء الأربعاء.

وجاء ذلك عقب مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تراجعت عن بعض تفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

يأتي ذلك فيما يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اليوم الجمعة جلسة للنظر في التصديق على الصفقة بشأن غزة.

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يشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن مساء الأربعاء -خلال مؤتمر صحفي بالدوحة- نجاح الوساطة القطرية المصرية الاميركية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل، وإنه بعد موافقة جانبي التفاوض سيتواصل العمل على استكمال الجوانب التنفيذية، مؤكدا أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق.