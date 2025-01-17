بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، وعبرا عن اتفاقهما بخصوص القضايا الإقليمية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع بزشكيان اليوم الجمعة في موسكو إن الاتفاقية مع إيران تعتبر "اختراقا حقيقيا" وتعطي قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين، وقال إن ما يهم البلدين هو تحقيق السلام في الإقليم.

واعتبر الرئيس الإيراني أن تنمية العلاقات مع روسيا تسير بخطى كبيرة، وأن اتفاقية الشراكة فتحت فصلا جديدا للتعاون بين الشعبين الإيراني والروسي، وتحدث عن "رفع سقف العلاقات مع روسيا للوقوف أمام الإرهاب والعنف".

ويتمحور اتفاق الشراكة الإستراتيجية على "التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الطاقة والبيئة والمسائل المرتبطة بالدفاع والأمن"، وفق ما كشفت السفارة الإيرانية بموسكو في وقت سابق.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن الاتفاق "خطوة نحو عالم أكثر عدلا وتوازنا. فإيران وروسيا، إدراكا منهما لمسؤوليتهما التاريخية، ترسيان أسس نظام جديد"، فيما أكد نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاقية تقوم على "تطوير قدرات" البلدين، لا سيّما من أجل "ضمان قدرة دفاعية موثوقة".

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أزمات خارجية

وأكد بوتين وجود توافق بين روسيا وإيران بشأن الملفات الخارجية، وقال إن "بلدينا يدافعان بحزم عن مبادىء سيادة القانون الدولي ومبادىء السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. ويرفضان بحزم أي إملاء مصدره الخارج".

وأوضح أن موسكو ملتزمة بحل شامل للأوضاع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وقال إن "روسيا تتمنى للشعب السوري التغلب على كل التحديات الراهنة" وإن "السوريين هم من يجب أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم".

وندد الرئيسان بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلال جزء من أراضيها.

وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر بوتين عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة، ودعا إلى عدم إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية كاملة في فلسطين بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة.

من جانب آخر، دعا الرئيس الايراني إلى "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، وقال إن "الأعمال الحربية والحرب ليست حلا للمشكلة.. نحن نؤيد إذن تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا".