خالدة جرار ضمن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخالدة جرار، هي سياسية فلسطينية وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلها الاحتلال عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن خالدة جرار يوم 3 يونيو/حزيران 2016 بعد قضائها 15 شهرا في الاعتقال، لكن في صيف 2017، تم اعتقالها مجددا، ثم أفرج عنها في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالها في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023.

شقيقة العاروري

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم الجمعة تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وبحسب الأسماء التي تداولتها مواقع إسرائيلية، فإن من بين الأسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل الأولى، شقيقة النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، دلال خصيب، المعتقلة في سجون الاحتلال منذ 14 يناير/كانون الثاني 2024، وتبلغ من العمر 54 عاما.

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ونقلت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق -التي تمتد 42 يوما- ستشهد الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد من أصل 563 أسيرا.

ولفتت سمري إلى أن الأرقام أكبر لدى نادي الأسير الفلسطيني بشأن الأسرى ذوي المحكوميات العالية، إذ دأبت السلطات الإسرائيلية على استثناء أسرى فلسطينيي الـ48 من هذه الأعداد.

ووفق الصحيفة، فإنه سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير محكوم بالسجن لأكثر من 15 عاما، إضافة إلى ألف أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.