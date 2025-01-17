شهداء بغارات ليلية وأحزمة نارية على شمال غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليلية أسفرت عن شهداء ومصابين، كما نفّذ أحزمة نارية شمالي قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من المجازر أعقبت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يسري بعد غد الأحد.

وقبيل منتصف الليل، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمنازل المستهدفة لانتشال الشهداء والجرحى.

وفي الوقت نفسه، تعرضت مناطق في حي الزيتون جنوبي المدينة لقصف مدفعي، وفقا للمصدر نفسه.

وفي اليومين الماضيين، تعرضت العديد من أحياء مدينة غزة لقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء، وذلك في إطار تصعيد لافت للعدوان الإسرائيلي عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

🔴 من غارات الاحتلال على جنوب مدينة غزة الليلة pic.twitter.com/ZqZfAQ5Z70 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) January 17, 2025

أحزمة نارية

وفي تطورات العدوان أيضا، ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت في وقت مبكر اليوم الجمعة أحزمة نارية شمالي قطاع غزة.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الغارات الإسرائيلية على جباليا البلد شمالي القطاع.

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وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات الليلية على جباليا البلد صاحبها قصف مدفعي على المنطقة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا أمس الخميس في قصف على منازل في جباليا.

ومنذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعرض شمالي القطاع لهجوم إسرائيلي أسفر عن نحو 5 آلاف شهيد ومفقود، وكان مخيم جباليا وبيت لاهيا من أكثر المناطق تضررا من الهجوم، حيث تعرضت المنطقتان لتدمير واسع النطاق وقصف مستمر أدى لتهجير الآلاف من السكان.

وخلال هذه الفترة، نفذت المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية ضد القوات المتوغلة، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل نحو 60 جنديا.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في وقت مبكر اليوم الجمعة جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وكانت غارة سابقة استهدفت خلال الليل بناية بالمخيم مؤلفة من 6 طوابق، وبالتزامن تعرضت المناطق الواقعة شمال غرب المخيم لقصف مدفعي.

محاولة انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل لعائلة بركة في عبسان شرق مدينة خانيونس pic.twitter.com/TmmCf7Pekn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2025

وفي جنوبي القطاع، أوقعت غارات إسرائيلية قبيل فجر اليوم الجمعة شهداء ومصابين في مخيم خان يونس وبلدة عبسان شرق المدينة.

وكان الدفاع المدني في غزة أفاد بأن 46 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس.

ومنذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، أوقعت الغارات الإسرائيلية على القطاع أكثر من 80 شهيدا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن 46 ألفا و788 شهيدا و110 آلاف و453 مصابا، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع.

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كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلتين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين معظمهم نساء وأطفال في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة الزيتون التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

معارك مستمرة

في غضون ذلك، تستمر المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور شمالي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الخميس أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون حشودا وآليات إسرائيلية كانت متوغلة في محيط ملعب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت السرايا إن مقاتليها استولوا على طائرة إسرائيلية مسيّرة قبل تنفيذها مهام هجومية شمالي القطاع.

وبثت سرايا القدس أمس الخميس أيضا صورا لقصفها بالهاون جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في بيت حانون، إضافة إلى قصفها مستوطنة نيرعام في غلاف غزة بالصواريخ.

كما بثت مشاهد لاستهدافها جنودا إسرائيليين وآلياتهم في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب الشهيد عمر القاسم.