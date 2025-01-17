ساندرز: 10 آلاف ضحية لرفض نتنياهو صفقة مايو

جدد العضو المستقل بمجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز انتقاداته للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، واتهمهم بالتعنت لعدة شهور قبل القبول باتفاق وقف إطلاق النار، وبالمسؤولية عن تعميق المعاناة في غزة.

وقال ساندرز، في تصريحات أدلى بها الجمعة، إن من المؤسف أن الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل- هو "ذاته الذي رفضه نتنياهو وحكومته المتطرفة في مايو/أيار الماضي".

وأضاف السيناتور الأميركي أن "أكثر من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم منذ تقديم مقترح الاتفاق في مايو(أيار)، وتفاقمت معاناة الرهائن والأبرياء في غزة".

وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده الأحد المقبل.

وقال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إن الاتفاق يستند إلى المقترح الذي قدمته إدارته في مايو/أيار الماضي، في حين قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه لولا فوزه في الانتخابات لما تم هذا الاتفاق.

وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.