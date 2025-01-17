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جامعة أميركية تراجع سياساتها بعد شكوى تمييز ضد الفلسطينيين

A protester uses a bullhorn as students and others demonstrate at a protest encampment at University Yard in support of Palestinians in Gaza, during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, at George Washington University in Washington, U.S., April 25, 2024. REUTERS/Leah Millis
مظاهرة سابقة في إحدى الجامعات الأميركية تضامنا مع غزة (رويترز-أرشيف)
17/1/2025

تفاعلت وزارة التعليم الأميركية أمس الخميس مع مخاوف بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب والفلسطينيين بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل القضية.

ووافقت الجامعة على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتجاجات وتعريف التحرش الذي يشمل التحرش على أساس أصول مشتركة فعلية أو متصورة.

وقالت الوزارة إن الجامعة وافقت أيضا على تطوير التدريب والاستطلاعات أثناء تقييم تعاملها مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي التي اندلعت العام الماضي تنديدا بدعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة.

وقالت الجامعة إنه لم يتم العثور على أي مخالفات من جانبها، مضيفة أنها وقعت طواعية على اتفاقية حل لتحسين السياسات التي تعالج التمييز.

ولاحظ حقوقيون تزايد الحوادث المعادية للفلسطينيين والإسلام والسامية منذ شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويحظر البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في برامج التعليم الأميركية التي تتلقى تمويلا اتحاديا.

وشهدت جامعات أميركية احتجاجات دامت شهورا حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل وإنهاء استثمارات الكليات في الشركات التي تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

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المصدر : رويترز

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