ترامب يعدّل برنامج يوم التنصيب بسبب الصقيع

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إجراء تعديل على برنامج يوم تنصيبه الاثنين المقبل بسبب الصقيع القطبي المتوقع في واشنطن، في تطور يقوّض آمال الملياردير الجمهوري بمشهدية احتفالية كبرى في مستهل ولايته الثانية.

وكتب ترامب اليوم الجمعة في منشور على منصته تروث سوشيال "رياح قطبية تضرب البلاد، لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يتعرضون للإصابة بأي شكل"، مضيفا "لذا، أمرت بأن يلقى خطاب التنصيب وكذلك أداء الصلوات وباقي الخطابات في القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول".

بفعل هذا التعديل، لن يقف ترامب على درج مبنى الكابيتول المطل على متنزه ناشونال مول الذي يستضيف تقليديا جماهير غفيرة تتقاطر لحضور حفل تنصيب الرؤساء.

وتعود المرة الأخيرة التي أجريت فيها مراسم التنصيب داخل مقر الكونغرس لعام 1985 حين أدى الرئيس رونالد ريغان اليمين الدستورية لولايته الثانية داخل مبنى الكابيتول بسبب الصقيع حينها أيضا.

وفي منشوره قال ترامب إن "شخصيات بارزة عدة وضيوفا" سيحضرون المراسم داخل مبنى الكابيتول، وأوضح أن المناصرين يمكنهم متابعة المراسم التي ستبث مباشرة في مجمّع "كابيتال وان" الرياضي في واشنطن، مشيرا إلى أنه سيتوجّه إلى هناك بعد انتهاء المراسم.

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وقال ترامب البالغ 78 عاما، إن المراسم في داخل مقر الكونغرس "ستكون تجربة جميلة جدا للجميع، خصوصا للجمهور التلفزيوني العريض".

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في واشنطن يوم الاثنين في وقت تنصيب ترامب إلى نحو 7 درجات مئوية تحت الصفر، لكن الشعور بالبرد سيكون أكبر بسبب الرياح الباردة.

حجم الحشود

بعد تنصيبه الأول في عام 2017، ثارت حفيظة ترامب بسبب تقارير أفادت بأن الحشد في متنزه ناشونال مول كان أقل بكثير مقارنة بما كان عليه خلال مراسم تنصيب باراك أوباما في عام 2009.

ونقل المراسم إلى داخل مقر الكونغرس سيفوت على الرئيس المنتخب الكثير من أبهة التنصيب، بما في ذلك إلقاء خطاب أمام حشد غفير يملأ المتنزه وصولا إلى نصب واشنطن التذكاري.

مع ذلك، ونظرا لتجربته السابقة في برامج تلفزيون الواقع، من المرجّح أن يسعى ترامب للاستفادة من إمكانيات الموقع تلفزيونيا، سواء في القاعة المستديرة الأنيقة ومن ثم في المجمع الرياضي.

تبلغ سعة كابيتال وان أرينا حيث تخاض مباريات فريق واشنطن ويزاردز لكرة السلة وفريق واشنطن كابيتالز لهوكي الجليد، نحو 20 ألف متفرج.

وقبل اتخاذ قرار نقل المراسم إلى داخل مقر الكونغرس بدلا من إقامتها في الهواء الطلق، كان قد تم توزيع أكثر من 220 ألف تذكرة على الجمهور عبر مكاتب أعضاء الكونغرس.

وسيظل بإمكان من سيخرجون إلى الشوارع متحدّين الصقيع أن يلقوا نظرة على موكب الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية أثناء عبوره شارع بنسلفانيا من مبنى الكابيتول إلى البيت الأبيض.

ووُضعت بالفعل حواجز معدنية بارتفاع أكثر من مترين حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول وأجزاء من الطريق الذي سيسلكه الموكب في شارع بنسلفانيا.

وينتشر نحو 25 ألفا من عناصر إنفاذ القانون والجيش في واشنطن، وفق العنصر في جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الشخصيات السياسية مات ماكول.