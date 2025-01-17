الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت الوكالة أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة.

ولم تذكر الوكالة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

لكن مكتب خان قال إنه قام بالزيارة بناء على دعوة من الحكومة الانتقالية السورية لتقديم الدعم لها لضمان المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في البلاد.

وأتى لقاء الشرع مع خان بعد لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة -في وقت سابق اليوم- المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار، بهدف تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

يذكر أن جماعات حقوقية تقدر أن أكثر من 150 ألف شخص فُقدوا بعد بدء الثورة السورية في عام 2011 وأن معظمهم اختفى داخل شبكة سجون الرئيس المخلوع بشار الأسد.

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ولقي العديد منهم حتفهم، إما في عمليات إعدام جماعية أو بسبب التعذيب وظروف السجن، ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف.

وتبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات متعددة باستخدام غاز الكلور ومواد أخرى محظور استخدامها ضد المدنيين.

ودعت السلطات الجديدة إلى تقديم أعضاء نظام الأسد إلى العدالة، إلا أنه من غير الواضح كيف سيتم ذلك في هذه المرحلة.

يشار إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي لا يتيح للمحكمة التحقيق في تلك الحرب.