الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت الوكالة أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة.

ولم تذكر الوكالة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يرى مراقبون في دمشق أن الزيارة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى سوريا تنتظرها مهمة النظر في الملفات الكبيرة التي ينتظَر أن ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق وارتكابهم لجرائم حرب.

وأتى لقاء الشرع مع خان بعد لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة -في وقت سابق اليوم- المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار، بهدف تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.