أعلنت الرئاسة الفلسطينية إتمام الاستعدادات لتولي المسؤولية كاملة في قطاع غزة، في حين كشف تقرير إسرائيلي عن عرض السلطة خطة لإدارة القطاع مؤقتا بالتعاون مع أطراف عربية ودولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة الفلسطينية أكدت على "ضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع".

وأشارت الرئاسة إلى أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس".

وأكدت أن "الحكومة الفلسطينية أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة".

من جانب آخر، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أرسلت اليوم الجمعة وفدا إلى مصر للانضمام إلى ترتيبات معبر رفح ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد.

وأوضحت القناة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصر على إدارة معبر رفح، وقدّم إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي وثيقة توضح خطته لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة.

وأشارت إلى أن عباس أظهر استعداد السلطة الفلسطينية للعمل بالتعاون مع أطراف دولية وعربية في غزة، على أن تكون السلطة "الجهة العليا المسيطرة في غزة".

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ووفقا للقناة الإسرائيلية، قوبلت وثيقة السلطة الفلسطينية بردود متشككة، لأنها "مليئة بتصريحات عامة ومبادئ غامضة، ولا تحتوي على خطة عمل حقيقية".