مصادر: سوريا تمنع دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى أراضيها

أُبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد، وفق ما أفاد مصدر في مطار دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية، دون أن يكون هناك إعلان رسمي بذلك.

وقال مصدر في المطار إنه "جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى سوريا".

كما قال مصدر في شركة سياحية بدمشق "وصلتنا تعليمات من الخطوط الجوية القطرية بعدم إمكان الحجز حاليا للمسافرين الإيرانيين الراغبين بالمجيء الى دمشق، لكن لم تردنا تعليمات رسمية من وزارة النقل حول ذلك".

والخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية أعلنت استئناف رحلاتها إلى دمشق.

قواعد معينة

كذلك، أعلنت الخطوط الجوية التركية أول أمس الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 23 يناير/كانون الثاني الجاري بعد توقف استمر لأكثر من عقد.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشركة أنه "عملا بقرارات اتخذتها مؤخرا السلطات الجديدة لسوريا فُرضت قواعد معينة على المسافرين الوافدين إلى دمشق".

وتابع البيان "رعايا كل الدول باستثناء إسرائيل يمكنهم دخول البلاد"، لكن البيان لفت إلى أن الرعايا الإيرانيين "لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق"، عوض الإشارة إلى أنه يحظر دخولهم.

إعلان

واستؤنفت الرحلات الدولية بمطار دمشق في 7 يناير/كانون الثاني الجاري بعد نحو شهر على إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن قلة من شركات الطيران استأنفت عملها أو أعلنت أنها بصدد استئناف رحلاتها إلى سوريا.