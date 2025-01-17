اجتماع حاسم بإسرائيل لإقرار الصفقة وتحذير أميركي من تبعات انهيارها

يواصل المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اليوم الجمعة جلسته للنظر في التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه فور مصادقة المجلس ودخول الصفقة حيز التنفيذ سيبدأ الإفراج عن الأسرى الأحد.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي -عن مصدر مطلع- أن تل أبيب ستحصل على قائمة بأسماء الأسرى المزمع الإفراج عنهم قبل يوم واحد من كل مرحلة.

وأشار إلى أن وفدا إسرائيليا من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيتوجه للقاهرة اليوم للتنسيق بشأن الاتفاق.

كذلك نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن مصدر لم تسمه، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب أكدا موافقتهما على استئناف الحرب في غزة إذا خرقت حماس الاتفاق وأعادت تسلحها.

جلسة أمنية

وقبل بدء اجتماع الكابينت، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو عقد جلسة أمنية مع قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية وفريق التفاوض العائد من الدوحة، بحث خلالها مسائل أمنية، واستعرض آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفادت القناة بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقت قائمة بأسماء 33 أسيرا سيعودون في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.

وأكدت -في المقابل- أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

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ونقلت عن مصادر قولها إن الإفراج عن أوائل الأسرى الإسرائيليين بغزة سيبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد المقبل.

كما نقلت تحذير مسؤول كبير في البيت الأبيض من أن أي تأجيل من جانب إسرائيل في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يدفع حماس إلى إظهار قوتها، وقد يضر بتنفيذ الاتفاق.

وأضاف المسؤول أن "إسرائيل التزمت ببدء تنفيذ الاتفاق بعد غد الأحد، وبالتالي فإن أي انحراف عنه قد يؤدي إلى انهياره".

وقد طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لإقرار الاتفاق فورا، دون السماح لاعتبارات أخرى بعرقلة العمل لإعادة الأسرى.

وأكدت أنه لا يمكن لأعضائها أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد من التأجيل، مشيرة إلى أن كل دقيقة يتأخر فيها الإفراج عن المحتجزين تعد خطرا على حياتهم.

وطالبت الحكومة بعدم الانتظار 16 يوما لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، داعية الإسرائيليين إلى الخروج للتظاهر اليوم ومساء غد السبت في تل أبيب لإعلان مواصلة الحراك حتى إعادة آخر مخطوف من غزة.

توقيع رسمي

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب "عدم التزام الاحتلال" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أن المفاوضين وقعوا رسميا أمس الخميس في الدوحة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين من قطر وحماس وإسرائيل، إضافة إلى بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، وقعوا على الاتفاق.

وأشار الموقع إلى أن خلافات ظهرت في اللحظة الأخيرة، وحالت دون التوقيع الرسمي على الاتفاق في يوم إعلانه.

وذكر أنه من غير المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق حتى مساء السبت، في ظل سعي وزراء محافظين لرفض الاتفاق، بعد أن كان من المفترض طرحه للتصويت الخميس.

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تهديد بالاستقالة

على صعيد آخر، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل حتى خلال نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في أعقاب تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا تم إقرار الصفقة.

وانتقد بن غفير الصفقة، ووصفها بأنها سيئة ورهيبة، وتتخلى عن أمن سكان إسرائيل وتنتهك كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها.

كما اعتبر أن الصفقة تسمح بعودة آلاف ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى شمال قطاع غزة بالسلاح، وتطلق سراح مئات من الملطخة أيديهم بالدماء. وأضاف "نريد أن نرى المحتجزين مفرجا عنهم، ولكن ليس من خلال الاستسلام لحماس بل من خلال وقف إدخال المساعدات".

وهدد بن غفير أنه إذا تم تمرير الصفقة التي وصفها بالمتهورة، فسيترك الحكومة، ويقدم كتاب استقالة بقلب مثقل، وسيترك منصبا استثمر فيه كل قوته خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس وعدم ترك وكر كبير لما وصفه بالإرهاب -كما طلب حزبه- فإنه سيعود إلى دعم الحكومة.

نتنياهو وسموتريتش

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتمع مع نتنياهو في محاولة لتقليص الخلافات بشأن الصفقة.

وأفاد موقع والا صباح اليوم -نقلا عن مصادر حكومية- بأن نتنياهو وسموتريتش توصلا إلى تفاهمات، مشيرا إلى أن الأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل.

كما نقل الموقع -عن مقربين من سموتريتش- أن مطالب سموتريتش قبلت بعدما أكد لنتنياهو أنه سيستقيل إذا لم يعد الجيش لحرب كاملة بغزة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن سموتريتش يطالب نتنياهو بضمانات مكتوبة لمواصلة الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة.

يشار إلى أن الدوحة كانت قد أعلنت مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده بعد غد الأحد ظهرا.