اتصالات بين قطر ومصر والإمارات لبحث اتفاق غزة

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا -اليوم الجمعة- مع كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وذلك لبحث التطورات في قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعرض مع عبد العاطي "علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، بما يضمن تنفيذ الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى".

كما ناقشا "آخر المستجدات في سوريا، والتنسيق القائم إقليميا لدعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري 🔗لقراءة المزيد: https://t.co/uXY2ga8lsr#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ab9jcgFshF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 17, 2025

كما بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية الإماراتي "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وآخر المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/KicvXB5eu3 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 17, 2025

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وقد أعلنت الدوحة -مساء أول أمس- نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده بعد غد.

وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، يقضي هذا الاتفاق بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من القطاع -بين أحياء وجثث- مقابل إطلاق نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.